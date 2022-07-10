劇中手術室是重要場景，金汎表示是拍這部戲最深刻印象的部份。（八大提供）

由Rain鄭智薰、金汎主演的醫療類型韓劇《幽靈醫生》，將在17日晚間11點於八大戲劇台全台首播，《幽靈醫生》今年初在韓國上檔後，劇迷們一面好評洗版，尤其Rain與金汎在劇中的精采對手戲，網友形容兩人之間的化學反應太好看，開玩笑說：「金汎不是男二是女主！」甚至表示年度CP非他們莫屬。

八大戲劇台17日晚間10點播出《惡魔法官》精采最終回，緊接11點《幽靈醫生》首播登場。首次拍攝醫療情節作品的Rain，對於台詞裡的專業術語用詞，坦言是一大挑戰及難度。他和金汎在開刀房的手術戲，拍攝前接受專業特訓，像是開刀畫面，Rain認真拿著手機錄製，再仔細觀察手法，現場隨時提問，花絮中他與金汎秒變學生認真做起筆記，敬業詮釋所扮演的醫生角色。也由於手術室是重要場景，讓金汎留下深刻印象，他說：「被（Rain）附身跟解除附身都在這場景，加上和Rain完成一次次的手術拍攝，感覺非常有成就感。」

Rain在《幽靈醫生》飾演胸腔外科專業醫生，因一次結束重要的VIP患者手術成功後，他暫時外出，在路上遭遇交通事故，身體和靈魂分離後被送到醫院，偏偏碰上新來的眼中釘金汎值班，從那之後，金汎成了他唯一的希望。Rain談起扮演的「車英民」角色，他說：「雖然性格很挑剔，但其實是個很有感情及充滿溫暖的人。」在拍攝6個月的時間，從角色上學習到很多，Rain表示，「車英民」會一直活在他心裡的某個角落。