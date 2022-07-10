中天綜合台《同學來了》明（11日）晚9點播出「明明還不到那個年紀，為何妳做得出“這些行為”？！」，女生不拘小節的行為，有時反而會被說是「歐巴桑」；何妤玟被控「愛亂放屁」很不淑女，但她表示這是正常生理行為，且曾因「放屁」交到男友！

何妤玟被指控「隨時隨地亂放屁」的行為很歐巴桑，但她認為這是生理反應沒有不妥，而且她還曾因「放屁」成功脫單：「曾經有男生追我，我們之間還有點曖昧、拘束，可是因為我不小心放屁，他笑出來了，也因為那個屁，我們就交往了。」

何妤玟在節目中被指控很愛亂放屁。（圖／中天綜合台提供）

同場來賓梁赫群則爆料何妤玟愛賒帳的行為很歐巴桑，何妤玟則解釋：「我們出道久了，大家都認識妳，妳錢不夠跟店家說一聲『我何妤玟耶！我下次再給你』，這還促進消費，表示妳不會跑，下次一定會來。」但安心亞似乎看出何妤玟的小心思：「妳是不是期待店員說沒關係我請妳？」何妤玟也坦承確實有期待過！更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。