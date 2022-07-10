民進黨選對會預計今（10）日開會，將討論徵召衛福部長陳時中參選下屆台北市長，陳今早隨行政院長蘇貞昌視察內政部主導的文山區景美社會住宅預定地；對此，台北市副市長黃珊珊暗酸陳時中，抽空關心「本業」外的社宅，但中央至今尚無實際營運入住的社宅，北市府累積7年經驗可供參考，強調「只靠口號不能成事」，社宅政策說和做是兩回事。

陳時中今陪同蘇貞昌視察景美社宅，被外界視為是參選台北市長的起手式，儘管陳時中對於選戰佈局仍未鬆口，但預料民進黨將正式徵召他參選下屆市長。

積極備戰台北市長的黃珊珊立即開砲，先酸樂見中央及陳時中抽空關心「本業」外的景美社宅，終於願意大動作推進北市社宅政策。

黃珊珊指稱，7年前社宅政策被轟得體無完膚，但北市府深知年輕人對居住正義的冀望，因此，儘管找地不易、增加市府興建量能，但當時身為市議員的自己就積極替市府找地、協助溝通協調，盼讓年輕人看見「住在台北市」的未來。

黃珊珊表示，社宅還能實現「全齡照顧」，如近期落成、全亞洲最大的社福園區廣慈社宅就是最好例子，因位於北市蛋黃區、屬綠建築及智慧建築、擁有完善身障服務空間及住宿型長照空間。

黃珊珊再酸，儘管中央的國家住都中心至今尚無實際營運入住的社會住宅，但希望北市府7年累積經驗可給予住都中心、各地方政府一個營造及經營社宅的寶貴經驗。

黃珊珊強調，社宅政策「只靠口號不能成事」，說和做是兩回事，只有勤政才能實踐居住正義。