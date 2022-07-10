男星羅志祥先前因為前女友周揚青爆料「多人運動」導致事業受到重創，去年跨年登上花蓮開唱，敬業精神獲得許多網友誇讚，近期羅志祥全面復出，在小巨蛋舉行演唱會，被發現「戲劇男神」李國毅的愛妻橘子（甘煖琳）也要登上舞台表演，讓許多網友驚訝兩人居然有這層關係。

歌手羅志祥睽違6年在小巨蛋舉行演唱會，當天許多粉絲到場支持，舞台表演出動多名舞者，畫面相當壯觀，其中一位舞者就是男演員李國毅的妻子，演出結束後，李國毅帶著一束鮮花到後台給愛妻驚喜，橘子PO出與李國毅的合照，俊男美女的組合羨煞旁人，她也不忘曬出與羅志祥的合照紀錄心情：「第二個放閃給我的兩個老闆！謝謝你們給的機會⋯讓我挑戰了一個最極限的一個月，跳了一場最炸的演唱會！」橘子標記羅志祥和舞蹈老師大目的帳號，照片中她與羅志祥比著手指愛心，相處十分融洽。

橘子過去是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員，目前是專業舞者，曾經幫謝金燕演唱會伴舞，也當過羅志祥的舞者，目前是表演團體「Hi FiVe 菁英演出團隊」成員，跟李國毅生下女兒後就積極投入工作，時常會在社群平台分享生活日常，日前她也分享演唱會的內幕，戲稱是魔鬼減肥訓練營，因為工作訓練到找回馬甲線，她也透露生產後記憶力有變差，常常哄完小孩還要記下工作的舞步，非常辛苦。