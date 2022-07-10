烏克蘭收到台灣迫擊砲彈？國防部回應了 17:562022/07/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭媒體報導，烏軍已經收到了一批來自台灣的60公厘迫擊砲彈，這批彈藥上頭印有中文繁體字。圖為烏軍準備向俄軍陣地發射迫擊砲彈，非來自台灣的迫擊砲彈。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對外媒報導烏克蘭收到來自台灣的60公厘迫擊砲乙情，國防部表示，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。 國防部強調，我國政府本著民主國家團結互助的精神，支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對任何以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的行為。有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。 據了解，陸軍目前編制有60迫砲單位有特戰營特戰連60迫砲組及步兵旅（新訓旅）步兵營步兵連60迫砲組。 10台人當烏志願兵遭俄俘虜？真相曝光 陳曦快評》感懷安倍還是轉移焦點 美國協防許諾可靠嗎 #烏克蘭 #迫擊砲彈 #台灣 #60公厘 #公釐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭出現掛邊機車部隊 副手操作反坦克飛彈 17:442022/07/10 軍事 「台灣永遠的朋友」 台北101連續點燈4晚悼念安倍 04:252022/07/10 生活 烏克蘭收到台灣禮物！60公釐迫擊砲彈印有繁體字 16:212022/07/10 國際 中美外長會談 為習拜通話鋪路 04:102022/07/10 全球財經 奔騰思潮》開展台灣軟體產業的開源策略（闕志克） 17:262022/07/10 海納百川 苗栗折扣最高4.5折 台灣好行南庄線啟動 04:102022/07/10 地方新聞 李旼快評》終於看到青天白日國旗 16:112022/07/10 快評 台灣首支類衛星載具火箭成功發射 屏東百人直擊激動歡呼 09:112022/07/10 生活 韓國推工時改革 04:102022/07/10 專題周報 宜蘭綠舞 辦世界兒童畫展 04:102022/07/10 產業．科技 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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