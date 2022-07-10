針對外媒報導烏克蘭收到來自台灣的60公厘迫擊砲乙情，國防部表示，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。

國防部強調，我國政府本著民主國家團結互助的精神，支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對任何以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的行為。有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。

據了解，陸軍目前編制有60迫砲單位有特戰營特戰連60迫砲組及步兵旅（新訓旅）步兵營步兵連60迫砲組。