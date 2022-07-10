鬼才編導以城隍爺及葫蘆墩的傳說為創作靈感，全新打造顛覆傳統、超越想像的魔幻親子歌舞劇。（葫蘆墩文化中心提供）

最受大小朋友喜愛的「2022藝遊葫蘆墩」，即將登場！ 葫蘆墩文化中心自7月16日至7月23日，由「大開劇團」帶來《好久茶的秘密13~名偵探阿隍：白銀之火》、爆笑短劇《喜劇匯演》，及《阿逃歷險記》等三場精彩演出活動。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，邀請大台中親子一起進劇場看表演、玩劇場，共度快樂的盛夏時光。

郭恬氳表示，中心駐館團隊「大開劇團」，榮獲文化部國家扶植演藝團隊的殊榮，6年來結合藝術節發表創作及推廣，以故事兒童劇、新創劇作及兒童戲劇營方式，在每年暑假推出深受親子民眾喜愛。7月16日配合《名偵探阿隍：白銀之火》演出，當天下午特別規畫兩場免費「藝遊劇場導覽」，讓參與的觀眾實際體驗劇場的神奇秘密基地。

大開劇團團長鄭芮蕎說，7月16日《名偵探阿隍：白銀之火》，為劇場版首演！ 鬼才編導李明澤以城隍爺及葫蘆墩的傳說為創作靈感，全新打造顛覆傳統、超越想像的魔幻親子歌舞劇；從劇情及不同的角色中，學習「愛與體諒」及「自我思辨能力」，並以不同角度來觀察社會多元面向及關心社會邊緣族群。

7月23日推出的第二場劇作《喜劇匯演》，是一部適合青年朋友的爆笑短劇，集合劇團最優秀的演員，串連語言、情境、歌舞等多元型式表現，帶領觀眾領略喜劇的無窮魅力！

7月30日第三場次《阿逃歷險記》，改編自日本民間故事「桃太郎」，描述愛逃跑的膽小鬼阿逃，面對內心的恐懼打敗偷偷怪，為村子裡的人民帶來幸福和平的生活；透過生動活潑說故事互動劇場，鼓勵孩子培養自信與勇氣，適合親子共賞。