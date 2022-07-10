兩岸歷史最悠久的專業獎項，時報金像獎與金手指獎於8日舉辦發佈會。此次發佈會以兩岸連線直播方式舉行，共計近七百多位創意人參加。會中發佈了新年度的參賽辦法，並邀請2021評審團主席及年度大獎獲獎者分享好創意誕生的過程。

時報獎執行長林淑黛在會中致詞表示「今年執委會經過了多次的討論與調整，希望更符合快速更迭的網路世代，譬如增加「沉浸式體驗應用獎」、「元宇 宙 NFT 應用獎」等。能夠鼓勵與影響更多群體，讓好的創意帶動產業更好 的發展。同時也特別感謝一路支持時報獎的媒體單位與各地的公協會，以及合作夥伴 Yahoo 與 Line 等。

2021年時報金像獎評審團主席，偉門智威創意顧問常一飛，對拿到年度大獎的作品進行點評，他認為所有得獎作品都是經過多輪投票討論後產出，每件作品都相當精采、有渲染力，但最終能夠精確完美的呈現，並讓每一片段畫面都是有價值的，這才是大獎魅力所在。

榮獲2021年度最佳時報金像獎的電通MB團隊創意長周麗君不僅分享了「信義房屋/信任幸福」作品的洞察、創作想法，更帶來了今年參與坎城Cannes Lions的評審經歷與案例，她也特別鼓勵一件好的作品，要學會從人們的眼中去看世界、去尋找創意。

北京天與空的作品「中國銀聯詩歌POS機」是2021年金像獎華文文化應用獎的得主。該公司的創意合夥人任勇，除了說明作品的創作經過與得獎後續的影響之外，他特別感謝時報設立這個特殊的獎項，他表示，詩歌這種中華文字的力量是無窮的，未來有機會希望能創作更多能善用中華文化，為品牌創造社會影響力的好作品。

2021年金手指獎評審團主席，聖火傳媒合夥人兼總裁吳孝明談起最大獎，他認為當時的評比過程相對順利，雖然因疫情大陸無法舉行實體頒獎典禮，但幸運的是，透過網路也順利的將優秀作品呈現到大眾眼前。吳孝明特別提醒，創作作品時應把特色以及想傳遞的情感完整表達，以免理念無法被評審掌握，造成遺珠之憾。

去年最佳金手指獎獲獎團隊，台灣奧美集團的副創意總監陳儷文在線分享了團隊的創作經歷，並表示做一件作品，不要只想著賣東西、只說自己覺得好笑的笑話，而是要去理解消費者、說他的語言、付出更多的努力，才能讓別人心服口服。

2021年度最佳金手指奬《IKEA動森型錄》。(圖／台灣奧美集團提供)

第45屆時報金像獎在獎項的部分，今年度共有35個類項。整合行銷及數位行銷類整併為行銷類；新增「娛樂項」；設計類增為四大項目，包括「印刷設計」、「識別系統」、「創意商品」、「商化設計」等；技術類新增「電腦特效」、「動畫」項目。

第23屆金手指獎在獎項的部分做了一些調整，今年項目由去年29項增加為31項。同時爲獎勵行業傑出人物，特增設【傑出人物獎】包括「終身成就獎」、「年度人物獎」、「年度新銳獎」此獎項可自我推薦或推薦他人參加。另外，【行銷類】新設「娛樂行銷獎」、「私域流量行銷獎」、「直播行銷獎」、「智慧行銷獎」、「事件行銷獎」、「公益行銷獎」；【創意類】增設「音頻創意獎」、「長視頻創意獎」；【應用類】則改增3個項目，包括「沉浸式體驗應用獎」、「元宇宙NFT應用獎」、「綜合項目獎」。

第45屆時報金像獎與第23屆金手指獎即日起開始報名，2022年8月10日止，9月至10月份舉辦二階段評審會議， 11月舉辦頒獎典禮。詳細參賽辦法與時間表請洽官網。（文／陳安妮）