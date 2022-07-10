除罪的唯一方式就是接受由文鮮明牧師所主持的聯合證婚儀式。

射殺日本前首相安倍晉三的41歲槍手山上徹也，起初被依殺人未遂罪逮捕，今日(10)改控謀殺罪移送奈良地檢。嫌犯供詞提到因懷有怨恨，原本打算殺的人是特定團體的高層幹部，日媒揭露山下所指的疑似是在南韓創立的「統一教」，該教被視為相親機構，多次舉行「聯合婚姻」將日本女性銷出去。

山上徹也供稱犯案前就持續鎖定安倍的行程，甚至每一場助選活動都會現身。嫌犯從小家境優渥，外祖父、父親相繼離世，母親扛起一家之主的責任照顧他和2個妹妹，卻在2022年加入疑似邪教的「統一教會」，並投入鉅額家產沉迷其中，最後家庭生活弄得一團糟，導致山上懷恨在心，預謀復仇。

韓國新興宗教「統一教」是由知名媒體大亨文鮮明所創立，據悉在他16歲那年爬了一座小山，過程中受到耶穌神示，此後立志拯救世人，「統一教」因此誕生，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」。

該教散佈全世界192個國家，擁有大約700萬名信徒，教義主張按神的指導，憑藉自己的力量完成3大成長任務，並認為除罪的唯一方式就是接受由文鮮明牧師所主持的聯合證婚儀式。然而，光鮮亮麗的背後長期受到質疑。

根據日本網媒《Livedoor》報導，該教猶如相親機構，大規模駐點替人說媒。跨國集體婚姻的想法是由於文鮮明不斷鼓吹完美家庭，將韓國視為亞當，日本為夏娃；另有一派說法是，早期韓國農村男性娶不到老婆的問題嚴重，漸漸的尋求日籍新娘的風氣盛行，如今演變成韓國男性為了與日本女性結為連理而不惜一切砸錢入教。

安倍遇刺的消息也讓「統一教會」為人詬病的形象再次浮出檯面，許多網友表示「在電視上看過這活動，根本邪教…」、「升大學那時候有人跟我說要小心被拉進去…」、「都是他們把『女人結婚不能有怨言』給制度化…」