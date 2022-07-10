一日之計在於晨，對許多人來說吃早餐相當重要，不過早餐店選項眾多，光點餐可能就要花費許久時間。一名網友分享一間早餐店的「特殊菜單」，其餐點名稱都是以常見的3個字口頭禪來命名，讓網友全笑翻，「揪團朝聖了吧！都是我的口頭禪」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見畫面中的早餐店菜單與一般早餐店不同，並非直接列出漢堡、蛋餅、吐司等名稱，而是以民眾常說的3個字口頭禪來命名，一旁再加上品項說明。

從照片可見，菜單包括「不知道（蛋餅皮+肉鬆+油條）」、「不會說（蔬菜抓餅+蛋+起司+熱狗）」、「不要講（蔥油餅+蛋+起司+薯餅）」、「不錯吃（雞肉餅+蛋+起司+鮪魚玉米）」、以及「不要問（蔥肉餅+蛋+起司+肉）」等，讓原PO忍不住開玩笑稱，「麥問啦，供出來哩ㄟ驚啦！（別問啦，說出來你會怕）」。

照片曝光後，網友們紛紛留言，「希望我家旁邊早餐店也有這樣的服務」、「看到這菜單就想吃」、「這樣吃飯就簡單多了」、「揪團朝聖了吧！都是我的口頭禪」，不過也有人認為，這樣的做法反讓人更難做決定，「這樣更難選擇了吧」、「你搞的我好亂呀」。