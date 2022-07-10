由工商時報主辦的「2022居住安全博覽會」，8日在台北市花博爭豔館正式登場，其中參展「亮點」之一鄉林建設，為推動居住安全和提升居住品質，悄悄滑水多年，迄今儼然躍居為「都更大戶」，光是在雙北市，至少耕耘有20筆以上的都更案在手；其中，規劃在2022年下半年完成的都更案，就預計有台北市吉林案、及台北市萬華案。

鄉林建設集團董事長賴正鎰表示，鄉林多年來向來高度重新都市景觀和風貌，目前台北市已有吉林和萬華2筆都更案，陸續接近整合成功，有機會今年下半年推出；接下來，鄉林將持續耕耘雙北市，爭取更多的都更和危老重建案，以配合政府大力推動的都更政策，做好都市風貌更新與居住安全的社會責任。

賴正鎰表示，台北市已是都更和危老重建案，「重中之重」的重點推動都市，目前全台住宅平均屋齡達31年以上戶數，總共有896萬宅，其中以台北市平均屋齡36.2年，高居全台最高齡的都市，而且台北市有高達71.2％的住宅，屋齡已超過30年，再加上土地價值高，因此成為都更合建的兵家必爭之地。

鄉林建設不動產研究室分析，通常都更合建案，都位於蛋黃區地段，擁有地段優勢，如果是知名品牌建商推出，則更能吸引購屋民眾目光，往往會成為當地房市的指標個案；以台北市中山區來說，就是發展最早的區域之一，生活機能相對豐富而成熟，且捷運與快速道路等交通便捷，相對的，房價保值性強。

以中山區南京東路二段的「鄉林京華」來說，鄉林建設多年前已完工交屋，該案為都更合建案，目前屋齡約13年，基地格局方正，戶數單純，加上建築設計前衛，更講求生活美學，迄今還是買家「指名度」相當高，成交行情站穩該區段較高行情的社區。

鄉林建設指出，今年鄉林的重點，將在下半年。除上半年已推出的彰化市「鄉林圓頂」一案，已掀起熱銷之外，下半年預計推出台北市吉林區都更案及台北市萬華區都更案等，合計三筆新案，估計推案總銷金額為108億元，並將持續進行都更、合建及購地自建推案。

鄉林表示，在長期經營都更或危老地主合建案，目前手頭上已經有超過20筆台北市和新北市的都更、危老合建案，正在進行整合，預計土地庫存，可望提供未來5年內的推案需求。

鄉林也透露，目前央行已緊縮建商土地融資和建築融資的放貸條件，但是，對於都更案和危老重建案，則可排除在銀行放款上限約束範圍之外，因此行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，而鄉林建設長期經營都更或危老地主合建案，更能凸顯企業競爭的優勢。

鄉林在「2022居住安全博覽會」現場中，也展出鄉林去年首度插旗三重的首發案「鄉林恆美」，當時就創下預售案三個月完銷的佳績，成交單價，更創下當地新推案的最高紀錄，預計明年可望完工交屋；另外新莊副都心「鄉林淳真」，則在2021年底完工交屋。

此外鄉林建設也展出目前握有的最高單價開發案-台北市中山北路鄰近捷運士林站的「鄉林士林官邸」，該案座落地點緊鄰士林官邸，具備帝王風水，加上擁有士林官邸萬坪公園綠地的高綠覆率及親水景觀，不但引進「涵碧樓扣兒美學」打造無邊際鏡面水池景觀、總裁級空中Tea House，更有大器27米面寬的落地窗，可抗17級強風，吸引台企、港商看屋、搶租，甚至有意包租整棟或購買，最近將以企業集團總裁運籌唯幄指揮中心之姿，對外招租。

賴正鎰也分享今年房市的展望，他分析將朝向五大趨勢發展。首先，各國央行紛紛升息，調控通膨，流動資金將影響股市、房市；第二，政府若修訂平均地權條例條文，禁止預售轉約，未來自住置產比例將提高，投資客改長期佈局，轉進「包租代管」市場；第三，金管會提高金融土建融及房貸管制，將不利中小建商布局；第四，建商參與土地標售意願減低，反觀參與都更與合建土地，勢必將更搶手，競爭相對會更激烈；第五，土地價格推升未來房價，建商減少預售，新成屋更為搶手，供需失衡。