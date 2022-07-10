多年來一直積極活躍在全台購地、推案的國揚實業，最近十年磨一劍！終於整合完成台北市中山區蛋黃區的吉林路都更案「國揚吉麟」，並且在工商時報主辦的「2022安全安全博覽會」中，首度公開亮相，全案以環境永續為規劃主軸，與鄰棟拉出最大器的建築社交距離；接下來都更重頭戲，更聚焦南台灣地表的史上規模最大都更案-高雄特貿三辦公及住宅案，值得各界拭目以待。

由工商時報主辦的「2022居住安全博覽會」中，國揚實業公開亮相最新完成的都更鉅作「國揚吉麟」，也展示目前已完工的「翡翠森林」等新案。

國揚實業協理王正怡表示，目前國揚在全台的都更案，主要包括有台北市吉林路「國揚吉麟」、新北市新店寶元案、台北市仁愛路三段「御林園社區」案、高雄市特貿三南基地北側公辦都更案等，總計在手共有全台三都、共四筆。

王正怡表示，其中，台北市「國揚吉麟」，進度最快，即將正式推出、預售，並計畫於今年底動工興建。

「國揚吉麟」座落在吉林路、松江南京商圈，基地面積達570坪，為台北市罕見的稀有方整大基地。為發揮良好的立地條件，國揚以環境永續為規劃主軸，保留出最大的私有庭園空間，讓基地和鄰棟之間，拉出大器的建築社交距離，通風採光無上限。

除了低建蔽率之外，「國揚吉麟」也拉高建築尺度和規格，打造黃金級綠建築，集節能、生態、降低廢氣於一身的舒適健康宅。

國揚表示，此次在「國揚吉麟」也大手筆的邀請大陸工程，為「國揚吉麟」注入豪門血統，興建為地上21層樓，地下4層的地標建築，主力坪數規劃為77坪與86坪，共64戶，集品牌、珍稀、精工於一身。

王正怡表示，另外，國揚高雄「特貿三」南基地北側公辦都更案，也是未來重點之一。國揚攜手台灣人壽保險公司，共同得標，全案估計將總計投入將近200億元來開發，將會為全台灣帶來令人耳目一新的國際級辦公及住宅地標建築。

儘管近兩年營建成本飆漲、缺工等問題，已造成都更和危老重建案在推動上的一大障礙，影響整合速度和意願，但對國揚來說，卻有不同的思維。國揚指出，面對大環境的轉變，國揚的策略，並不會以競逐價格，來因應各項成本的攀升，而會朝向不斷的思考如何提高建築價值、品質，超越消費者的期待，帶動整體價值鏈，從數量的滿足，提升到品質的滿足，來因應原料成本波動、升息及政策的更迭等。

國揚和集團關係企業，正在朝向資產管理、營運多角化方向發展，除持續開發住宅不動產，為住戶打造能安心成家的實在好房子之外，更希望能再擴大影響力，為大眾創造健康生活圈、及安全舒適的生活體驗，打造台灣人更多幸福樣貌的生活，更跨足漢神百貨、漢來飯店、漢來美食等事業領域，擁有多角化的成功經驗，並評估投入休閒飯店、觀光產業、購物中心等，朝向「綜合開發商」茁壯發展。