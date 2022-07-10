燈光能夠改變居家氛圍，也會影響不同人或物的色彩，昕諾飛就推出了下超極光系列推出升級版本「真彩版」球泡產品，主打以CRI值 90超高演色性還原色彩的真實樣貌，因著CRI值 90的「真彩版」球泡，就算在家做的料理，配上燈光需讓食物顏色變得更鮮豔，也能更顯美味，也因著其能超高演色性還原色彩的真實樣貌，化妝時也不怕重手上妝，讓妝感更自然。

對比一般CRI80的球泡燈，在昕諾飛CRI90的超極光真彩版的照射下，物品的顏色和飽和度皆顯著提升。（昕諾飛提供）

而因著台灣社會有高達70%的雙薪家庭，在家長忙碌於事業與家庭的高度壓力生活型態下，對於許多居家用品的要求，也逐漸由基本功能往更高「需求層級」發展，飛利浦「舒視光」系列產品就提出的三大承諾，遠離藍光危害、低頻閃抑制以及降低眩光的勻亮科技技術，讓居家照明由原本基本功能的「亮」，推進到「健康、舒適」層面，而全新推出的飛利浦超極光真彩版球泡，更將「照明需求層級」帶領到追求真實色彩的境界，除了看得見、看得健康、看得舒適，更要看得真實，看得愉悅。

對比一般CRI 80的球泡燈，昕諾飛CRI 90的超極光真彩版將物體色彩更完美地呈現。（昕諾飛提供）

像料理教室NC5的美女主廚Nancy就分享到，孩子在暑假期間試用了超極光真彩版球泡，發現可以利用燈光帶來更真實鮮豔的色彩，幫助孩子們多吃原本不愛的蔬菜，而在超極光真彩版燈光下，更能看見蠟筆、彩色筆更豐富的色階變化，提升了對於繪畫的喜愛程度。昕諾飛就推出暑期最強優惠，14日至8月23日前，在特力屋購買13W超極光真彩版/3 入組，即享超優惠597元。