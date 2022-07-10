日本前首相安倍晉三8日在奈良助選時遭遇槍擊身亡，享壽67歲；警方當場逮捕行兇的41歲嫌犯山上徹也，據悉他曾是海上自衛隊隊員，持黑色膠帶纏繞的土製手槍下手。有網友透露在麵店看到電視報導此則新聞，竟有鄰桌的偏激人士看錯了字幕，大罵是「上海自衛隊」幹的，讓同桌友人丟臉到只好埋頭吃麵，這則搞笑趣聞也讓分享的前立委蔡正元看得滿頭黑人問號。

8日11時30分左右，安倍晉三在奈良市大和西大寺站為參議員選舉進行助選演講時，頸部及胸部遭2發子彈擊中，被送上直升機前往醫院急救。警方當場制服並逮捕41歲的嫌疑犯山上徹也，並沒收其以黑色膠帶纏繞的土製手槍，山上徹也曾任海上自衛隊隊員，但已經在2005年離職。當天下午5時3分，安倍晉三經數小時搶救後不治，死因是槍擊範圍嚴重波及到心臟，導致心肺功能停止。

前海上自衛隊員行兇竟被政治狂熱粉看成了「上海」，超瞎趣談被蔡正元秒分享。（圖／取自蔡正元臉書）

前立委蔡正元現為國民黨政策會執行長，他今(10日)在臉書分享一則網友親身經歷的荒謬笑談，該網友寫道：「安倍遇刺身亡，今天新聞都是這件。晚上去吃麵，麵店電視放著這新聞，跑馬燈寫兇手是海上自衛隊員。隔壁桌客人大概是個國族主義者，看到海上自衛隊就破口大罵：『你看，上海自衛隊幹的！我就知道跟中國有關！』跟他同桌者大概覺得實在太丟臉了，各自埋頭吃麵。」

該網友不禁感嘆：「意識形態就是這麼一回事，你自己會找到痛恨的一切機會，蝦到無地自容自己都不自知。」蔡正元看到這則趣聞也啞然失笑，分享到臉書寫道：「上海自衛隊？」

其他網友們看了也笑翻回覆：「海上自衛隊來自上海，求下聯」、「上海自來水來自海上；海上自衛隊衛自上海」、「一切都是阿共仔的陰謀」、「覺得好笑又好可憐...」、「綠粉總是不吝於表現自己人文素養的低落！」、「這讓我想到張愛玲的自傳小說《她從海上來》，我第一次看的時候說：她本來就是從上海來的啊...」、「海上、上海分不清，某位女主持人，山下、山上也分不清」。