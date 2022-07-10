25週年紀念版SABON經典沐浴油1000ml情境圖。（SABON提供）

頂級保養SABON歡慶25週年，7月推出全新限量「夏日特調-沁檸莫西多系列」，自香氣、肌膚、觸感給予全方位涼感保養，並一次推出七款限量單品與一款限量禮盒，獨特的涼感香氣與降溫配方，從臉部、頭部、身體、手部，面面俱到照顧夏日全身肌膚，沁檸莫西多香氣交織著薄荷、檸檬、蘋果和麝香，清脆爽快、輕甜柔和，為今年的夏日時光增添美好的涼意。

夏季肌膚容易因出汗流失水分，造成乾燥與出油等各種肌膚問題，同時高溫環境也使體感溫度上升，讓人難以處在最舒適自在的狀態，因此「清爽、保濕、涼感」就是夏季最重要的三項保養需求。SABON認為「沐浴是一天中最美好的時光，每個人都可以與自己獨處」，沁檸莫西多系列，從觸覺、嗅覺、功效都帶入「舒暢無比的涼感」的核心概念，舒服地為肌膚降溫。

SABON以MOJITO (莫西多) 為靈感，由檸檬、薄荷、百里香三種精油香氣達到嗅覺上的涼感；在成分上特別選用天然的「水薄荷植萃精華」，能夠有效為肌膚補水並降低膚表溫度，延緩出油問題；全系列中的保濕品項，質地也以觸感清爽的凝凍、凝膠為主，給肌膚最美好的降溫體驗，如在冰涼的泳池中暢遊，重新煥發活力。（酒後不開車，安全有保障。）