黛珂淨妍角質晶透露。（黛珂提供）

頂級保養黛珂多年來深入探究黑色素成因及變化，並且歷經多重測試研究後的心血結晶推出「黛珂瑩潤粹白擊黑瞬采精華」，以「美白理論」為中心的瑩潤粹白系列再次革新進化，全新添加瞬采淨白複合精華，為肌膚實現令人驚豔的透明質感，水嫩光彩的肌膚狀態，美白成分麴酸確實發揮作用，預防黑色素再次形成，揮別黯沉膚質，質地清爽，清新的草本香氛，增添使用時的舒適感。

黛珂淨妍角質晶透露採用具有豐潤感與具有緩衝性的凝膠、並混合充滿潤澤且具彈性的凝膠，調和出黃金比例的Gentle Cushion Formula雙氣墊科技。為了減少與肌膚的摩擦，黛珂結合兩種凝膠質地的擦拭型毛孔角質調理精華液。採用具有豐潤感與具有緩衝性的凝膠、並混合充滿潤澤且具彈性的凝膠，調和出黃金比例的「Gentle Cushion Formula」雙氣墊科技，柔軟的包覆肌膚，溫和帶出老廢角質與毛孔中的污垢、皮脂等，還原清淨透明膚質。不含果酸，不帶給肌膚負擔，搭配溫和基質，可以輕鬆去除洗臉所洗不掉的老廢角質。

產品不含果酸成分，溫和去除造成肌膚粗糙、黯沈的老廢角質，以及毛孔中的污垢等。在擦拭後，肌膚上會留有一層隱形保水膜，使肌膚不感到乾燥緊繃，給予肌膚高度潤澤。也幫助後續使用保養品的效率，讓保養品與肌膚能融合無阻，實現晶透光澤肌。整體香味呈現出清新綠色花香調。以清爽具淨透感的柑橘、鈴蘭、玫瑰為主要香調，並添加了鳶尾花、紫羅蘭等如雪般沉靜的香味，交融出療癒平衡的香味。