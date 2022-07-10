基隆嶼濱海步道今日整修完工，恢復海景導覽遊程。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆嶼濱海步道今日整修完工，恢復海景導覽遊程。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆嶼濱海步道使用多年，去年11月10日封閉整修，今日終於完工，未來暑假登島恢復海景導覽遊程，遊客可步行在全新的臨海步道上，享受壯闊的山海美景，飽覽基隆北海岸自然景色。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，濱海步道因年代久遠、老舊損壞亟需整修，市府去年向觀光局爭取補助經費進行全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新。

曾姿雯指出，基隆嶼濱海步道今日完工開放，恢復濱海步道觀海導覽遊程，旅客可以選擇全程約2小時登島、繞島二合一行程，也可以參加前者加上登頂，約3.5小時的三合一行程，登上基隆嶼燈塔，或再增加象鼻岩海上巡航，完整體驗基隆嶼遊程的旅遊魅力。

曾姿雯説，為推廣基隆生態觀光，基隆市政府自2019年起開放民眾登島旅遊，今年自4月1日至10月31日開放登記，統計至7月9日，已有1萬7484人登島、2萬8503人完成預約。

隨基隆嶼濱海步道完工開放，旅客可參加基隆嶼遊程，尋訪基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等「基隆嶼十景」；還可安排小旅行，前往八斗子漁港、海科館、潮境公園、忘憂谷、望海巷景觀橋及八斗子車站等景點。