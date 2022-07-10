全球4大服裝零售商之一Zara母公司的西班牙印地紡集團（Inditex）宣布，將在7月底前關閉旗下品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的網路商店，客服熱線則維持服務至8月底。Bershka等品牌進入中國大陸市場均超過10年，高峰期曾在多個省市擁有約200間分店，但各地分店截至去年底已全數結束營業。

香港《經濟日報》指出，印地紡集團下屬的這3個品牌均聚焦年輕群體，Stradivarius專注於女裝，Bershka和Pull&Bear兼有男女裝，在全球擁有逾2500間分店，佔印地紡集團總營收約1/4。

陸媒報導說，3個品牌的在大陸知名網商天貓旗艦店首頁均貼出公告稱：「從2022年7月31日起，商店將停止銷售該品牌系列商品。」網上商店仍在進行打折促銷，但在售商品已經不多。在該平台上，這些品牌的粉絲數量均在400萬以上，但自從前年印地紡首次出現季度虧損以來，其在中國的業績便一直不見起色。

目前，印地紡集團在中國市場仍保留Zara、Massimo Dutti、Oysho等品牌，而數據顯示，除Zara之外的品牌分店數量自疫情以來亦持續減少。

報導指出，近幾年外國時尚企業在中國市場的日子變得愈來愈難過，疫情後頻頻傳出撤離的消息，包括NEW LOOK、Topshop等。在國內曾有大量市佔率的Gap、H&M、Uniqlo也不好過。其中H&M的經營策略有一些問題，加上疫情影響，前景堪憂；Gap在中國市場深陷泥潭，旗下品牌Old Navy已經全部關店；Uniqlo的銷售收益和經營利潤表現也不佳，收入下滑，利潤大降，多地分店關閉，當前面臨的挑戰不小。

業界分析認為，造成此一現象的主因是中國本土品牌的快速崛起，此消彼長下，海外品牌在產品質素、價格、供應鏈，以及商業模式等方面，未來可能已經毫無優勢可言。上述歐美品牌的撤離，正是它們無法符合時代需求而徹底「掉隊」的結果。