今天在大聯盟場上響尾蛇以9：2大勝洛磯，在國聯西區勝場也超越對方，以38勝47敗暫時領先位居第4，洛磯37勝48敗排第5。此戰響尾蛇派出32歲的「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)先發投球，本季表現不穩的他繳出代表作，在7局投球中僅失2分，其中挨了1發全壘打，最後在打線強力支援下取得本季第5勝，目前自責分率3.65。

4 HOMERS IN 5 DAYS FOR KRIS BRYANT! 🔥 pic.twitter.com/8HAYKyh0vc — Cubs Zone ™️ (@CubsZone) July 9, 2022

兩隊表現皆相當悽慘，賽前雙方都是37勝，近10場也都只有4勝6敗，而此戰焦點莫過於響尾蛇龐加納與洛磯布萊嚴(Kris Bryant)的投打對決，近期找回身手的布萊嚴擔任先發第2棒指定打擊，首局就用陽春炮教訓龐加納，他逮中對方88 mph切球轟向左外野，這也是他本季第4轟，本季「超慢熱」的布萊嚴在過去5戰補上這4發全壘打。

不過響尾蛇打線在下半局一次討回，用4支安打、1保送持續填滿壘包攻下3分，取得3：1領先。但第3局龐加納仍舊低迷，接連被Connor Joe、布萊克曼(Charlie Blackmon)敲安失掉第2分，眼看又要面臨一場苦戰，他卻在後半段穩住陣腳，沒有再丟分，第7局更連飆3K上演三上三下，強勢結束投球任務，此戰他7局被敲6安打(1轟)失2分，有5次三振無任何保送。

龐加納下場時球隊3：2領先手握勝投資格，接著打線6到8局連續搶分，盧普洛(Jordan Luplow)6局用陽春炮拉開差距，羅哈斯(Joshua Rojas)更一人敲下3分打點，此戰他5打數3安打，是打線最火燙球員。最後兩局響尾蛇牛棚合飆4K順利終結比賽，讓龐加納奪下先發2連勝，這是他第二度投滿7局，上次慘失4分無關勝敗，這次則送上代表作！