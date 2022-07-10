雙新品．海洋友善配方情境圖，理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液（右）＆ 理膚寶水安得利溫和極效防曬乳（左）。（理膚寶水提供）

經研究發現，抵達地表的紫外線 UV 光有 95％是 UVA，而其中有高達 30％UV 光屬於 UV 家族中殺傷力最強「極長波 UVA (波長 380- 400nm)，比長波 UVA 更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。綜觀目前防曬產品使用的防曬濾劑對 UV 最佳守備範圍大多在 370nm 以內，而對「極長波 UVA(波長 380-400nm)」抵禦效果及防護範圍卻受 限。

由全球紫外線防禦先驅、致力研發抗 UV 防禦科技長達 30 年的理膚寶水 La Roche-Posay，針對多年來 對「極長波 UVA」防禦防護缺口，再度領先全球醫美業界，集結防曬科研大成、首創獨家專利『UVMUNE 400 防曬科技』添加入專利「MEXORYL 400 防曬濾劑」有效全面抵禦波長 380-400nm「極長波 UVA」，並 於 2022 年推出全新升級抗 UV 防曬防護 NO.1 雙霸主「理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 SPF50＋ PA＋＋＋＋(PPD46.6)」與「理膚寶水安得利溫和極效防曬乳 SPF50＋ PA＋＋＋＋(PPD30.5)」富含三大 防曬防護科技。

全新升級『UVMUNE 400 防曬科技』：有效抵禦防護「極長波 UVA」，協同專利防曬配方 MEXORYL400 防曬濾劑，全方位防護所有紫外線 UV 光(UVB／長波 UVA／極長波 UVA)對肌膚造成曬黑 曬老傷害；獨家 NETLOCK 防護鎖定科技：能迅速在肌膚上形成強效保護網，達到「極防水、極防汗、極 防沙」防護功能；全新海洋友善配方：經過七種海洋生態多樣性測試包含珊瑚、矽藻保護等，不含有害環 境的塑膠微粒。雙新品為不同質地，提供給消費者對不同防曬產品質地的喜好需求，無論從事戶外運動、水 上活動或是其它在極高紫外線 UV 光威脅的環境中，「理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 SPF50＋ PA＋＋＋＋ (PPD46.6)」、「理膚寶水安得利溫和極效防曬乳 SPF50＋ PA＋＋＋＋(PPD30.5)」都可以幫助遠離紫外線 UV 光威脅，適用於臉部和全身身體肌膚。