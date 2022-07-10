1名網友在新竹某百貨公司的港式餐廳發現湯包內竟有「整塊生雞肉」，向店家反應後，對方僅詢問需刪掉餐點或重上1份，他認為此作法毫無歉意，質疑店家根本未檢討出餐過程缺失，另名主管則說處理SOP就是如此，該網友事後發文曝光此事，強調從未想收取補償或金錢，痛批店家對於食安毫無嚴謹態度。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前到新竹某百貨公司的港式餐廳用餐，發現送來的湯包下半部竟有整塊生雞肉，告知店家後，值班經理冷冷地坦承缺失，詢問原PO要刪掉這單，還是重上1份，原PO則認為此作法不妥當，另名餐廳主管也說只能刪掉或重上，若身體不適需有醫院證明。

該網友罵「無論餐廳是否會改善服務態度，但願他們能夠發現食安乃1家餐廳的基本底線，不會再端出這種不熟的料理」，他也強調從沒打算收店家的補償或金錢，只希望對方能有口頭關心或留下彼此資料，以獲得進一步醫療或後續關心，店家也必須再次嚴謹地檢討出餐流程，將食品安全問題放在第一順位。

其他網友紛紛留言「態度問題，不用做到顧客最大，好歹也要有讓人感覺你真的感到抱歉」、「很沒有溫度的處理方式，讓人感受很糟」、「每次看到這種回應態度的經理，我都覺得他們怎麼當上的」、「認同作者的思維跟處理方式這種東西不是吃過就算了，大不了賠錢的想法」。