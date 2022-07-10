后里火車站從停車場看東站，除地上長出綠草外卻空無一人。（陳世宗攝）

后里東站連假日都空蕩蕩，附近民眾抨擊是名符其實的「蚊子館」。（陳世宗攝）

2018台中世界花卉博覽會啟用的后里火車站東站，花博過後使用率低，附近民眾抨擊淪為「蚊子館」，站前廣場任其閒置荒廢、雜草叢生。台中市政府停車管理處強調，后里東站已轉型多功能使用，目前提供台中市813等公車起駛站，中科多家公司員工交通接駁車也停靠在后里東站，方便員工轉乘火車。

台中世界花卉博覽會主展區在后里森林及馬場園區，市政府為鼓勵民眾搭乘火車及接駁車參觀花博，於后里車站正對面興建東站，提供花博各園區及停車場間轉運接駁功能，遊客出車站後，可藉由「后里花博花馬道」，步行至后里花博森林及馬場園區，便利又環保輕鬆遊花博。

民眾於臉書PO文說，任何交通建設都要考量生命週期使用，不然容易出現蚊子館、蚊子路，后里東站在花博期間作為轉運站使用，活動結束後只剩下少少的公車停靠，人行道雜草叢生、腹地鋪張浪費；原本花博前就要弄兩條BRT路線來后里，如此一來，今日的公車運用就不會那麼不好，還能改變台3線、台鐵的路線利用型態。

民眾不滿指出，運輸規畫時就能知道后里東站會變成今天這樣，包含搭著台鐵看著后里東站施工都是打了問號？如果要說怎樣拯救這邊的狀況？很老實的說沒救了，交通只是問題的呈現者，不改變觀念、不改變管理，蚊子建設只會更多，要讓這邊不要那麼慘，大概就租給大客車業者當停車場吧。

后里火車站東站目前暫停售票，大廳一片空蕩蕩幾乎都沒有乘客或民眾，廣場上則停放幾輛大客車及遊覽車，站前廣場地磚縫隙長出雜草。后里火車站站務人員說，因人力不足東站暫停售票，民眾都在前站搭車。很多騎腳踏車的民眾到東站前廣場都被空蕩蕩嚇一跳！

台中市停管處指出，后里東站已轉型多功能使用，原花博轉運站的大客車席位，目前提供台中市813等公車起駛站；轉運站的候車區域則維持廣場使用，既有小客車停車場維持提供免費停車服務，供周邊居民、台鐵旅客或欲前往后里馬場遊憩的市民免費停車。

台中市停管處強調，目前小客車停車場使用效率較低，停管處將持續在后里前站等周邊區域增設「停車標誌Ｐ」引導駕駛人前往停車，並已規畫派工整理周邊草地。