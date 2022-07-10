NEOM喚活冰浴潔膚露，幫助你在每日早晨喚醒精神、備足滿滿活力。(10／10 HOPE 提供)

英國皇室御用有機香氛NEOM今年夏季首度推出喚活冰浴香氣，結合綠薄荷、迷迭香、尤加利 等共6種精油，以100％天然香氣打造喚醒感官的一方綠洲。今年6月喚活冰浴洗髮露、喚活冰浴 潤髮乳首發上市，7月全新推出喚活冰浴潔膚露，透過清新明亮的香氣喚醒每一吋肌膚、感官與思緒。

83％初次體驗的顧客認為NEOM喚活冰浴潔膚露為肌膚留下充滿活力的感受，並給予高度讚賞的評價 「令人驚豔的香氣!早晨使用時，讓我感覺到充滿能量，同時振奮我的精神。」NEOM喚活冰浴潔膚露 配方集結蘊含抗氧化成分的有機咖啡萃取物、舒緩且柔軟肌膚的燕麥奶與維它命E、天然保濕聖品 蘆薈葉，溫和潔淨肌膚同時給予純淨滋養與呵護。全天候高效保濕，並為肌膚留下持久的療癒香氣， 500ml 容量設計，適合全家大小一起使用。

NEOM品牌創辦人暨創意總監Nicola Elliott表示，「日常中的早晨時分，難免感到身體或是思緒難 以啟動。或是當你度過了充實的一天，需要一些能夠恢復活力、重新喚醒思緒的能量。這些時刻都 是使用NEOM喚活冰浴潔膚露的絕佳時機！自然成分的沁涼身體潔膚露，完美調和綠薄荷、迷迭香、 尤加利等共6種精油的喚活冰浴香氣，感受前所未有的暢快沐浴時光。彷彿為身體接上充電設備， 真實感受令人振奮的新鮮沁涼香氣。」