中央銀行臉書10日貼出【今天向誰致敬】的歷史名人故事，不談遙遠古代學者，長文介紹前中央銀行常務理事、中研院院士、中華經濟研究院董事長胡勝正，帶領臉友一起緬懷這位台灣經濟學界的泰斗，因為7月10日正是胡院士逝世4週年紀念。

胡院士2018年7月10日辭世，在知悉此一不幸消息後，當時退下中央銀行總裁未及半年的彭淮南，親筆專文寫下悼念文。胡院士晚年體力減弱，健康情況不如以前，仍不改其認真負責的態度，坐輪椅帶氧氣筒出席央行理事會，會中對提案用盡氣力提供建設性意見，甚至辭世前一天（即2018年7月9日）還在潤飾他在理監事聯席會議的發言稿。與胡院士私交甚篤的彭總裁，因此傷心到久久不能自已。

胡院士為國事盡心的偉大情操，令人動容。央行臉書卻有酸民留言這是在「造神」，要求央行要把行動放在改善底層民眾的困境，一如近月來酸民以要求加大升息、抑制房價同一論調刷爆央行臉書般，不當發言令人扼腕。

中央銀行臉書近年來是央行提供政令宣導、金融教育宣導、金融統計數據、疑義的社群平台，也會直播央行理事會後記者會。自今（2022）年連季升息以來，原本門可羅雀的臉書，竟然大量吸引民眾點閱、留言，追蹤人數大量增加至3.3萬人，也因此出現的留言五花八門，試鍊央行小編的EQ。

央行臉書【今天向誰致敬】10日推介前中央銀行常務理事、中央研究院院士、中華經濟研究院董事長胡勝正。胡院士於1940年8月5日出生於宜蘭市。1962年台大經濟系畢業，在學期間，1960年就考取高考統計人員，畢業之後再考取高考經濟行政人員。1964年負笈美國羅徹斯特大學（University of Rochester），1970年取得經濟學博士學位後，即被延攬至普渡大學（Purdue University）執教，從講師、副教授、教授，返台之前，出任該系系主任多年。

1996年應中央研究院李遠哲院長之邀，胡院士毅然從美國束裝返台，出任中研院經濟研究所所長，並為台大經濟系合聘教授；2000年，當選中研院院士。他的專長領域是社會保險、經濟成長、公共經濟學，特別是在社會保險制度有其原創性的貢獻，學術成就享譽國內外，曾於國外著名期刊發表多篇擲地有聲的論文，例如刊載於American Economic Review（1979）有關社會保險對經濟成長的影響之研究，以及International Economic Review（1982）有關社會保險與選民投票關係的研究；這些有關社會保險的著作不但被廣泛引用，而且被著名財政學教科書及社會保險專書採用作為分析架構。

央行臉書指出，胡院士曾兩度出任央行理事，兩任間隔16年！第一任是在2000年，彭前總裁淮南因過去曾向胡院士請益社會保險問題，對他的學術卓越成就，印象深刻，即向行政院舉薦胡院士擔任本行理事；胡院士也為此毅然決定放棄持有多年的美國國籍赴任，讓彭前總裁大讚胡院士重允諾，令人敬佩！

胡院士學養俱優，在央行擔任理事9個月又22天，即被行政院延攬出任行政院政務委員，又歷經經建會（國發會前身）主委、金管會主委等職務，期間勇於任事，充分發揮他的專長，不論是推動台灣服務業的創新轉型、打造台灣成為全球運籌的環境，或是健全金融體系，都績效卓著，有功不可沒的貢獻。任期屆滿後，又出任台灣科技大學講座教授、榮譽講座教授，以及中央大學國鼎講座教授，繼續作育英才。

2016年8月，胡院士出任中華經濟研究院董事長，同年12月彭前總裁再舉薦回任央行理事（及常務理事）；兩度出任，從未缺席理事會議。儘管胡院士晚年體力減弱，健康情況不如以前，但仍不改其認真負責的態度。