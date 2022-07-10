Farcent香水衣物香氛袋-真我星夜。（Farcent提供）

Farcent香水衣物香氛袋-粉藍甜蜜。（Farcent提供）

時尚香氛品牌Les Parfums de Farcent (Farcent香水系列)，以「精品香水」為靈感，2018年上市至今，由國際調香師嚴選出一系列非常受歡迎的香味及產品，包括香水室內擴香、衣物香氛袋、空間織品噴霧及香水沐浴露等。

今年初夏更將品牌對生活的優雅美感從嗅覺延伸到視覺，推出一系列2022流行時尚色彩，以「輕奢、療癒」生活感為主軸，不只香味、療癒感全新升級，在視覺上更以法式時尚色系煥然一新，讓香氛增添時尚療癒的夏日氣息。並且推出手機AR時尚濾鏡，三款讓人彷彿置身法國巴黎街道的視覺場景，運用QR Code掃描及時拍照互動，同時搭配Farcent香水系列打造沉浸式體驗，加倍享受療癒氛圍。即日起到7月15日止，至Farcent官方Facebook、Instagram使用其中一款香遇巴黎濾鏡，並將濾鏡截圖到〈玩濾鏡抽好禮〉貼文留言處，標記兩位好友：「@好友1 @好友2 一起香遇巴黎」，還能參加法式馬克杯抽獎活動，一同玩轉夏季。