民進黨桃園市長參選人林智堅上周五辭去新竹市長，全力投入桃園選戰之後，連兩天都在桃園征戰，10日下午新竹市8＋1席市長、市議員長參選人全數相約到桃園市集合，共同拍攝選舉團體定裝照，這也是「智慧連線」正式投入選戰後首合體同框，兩人也擊拳相互打氣。

林智堅、沈慧虹「智慧連線」持續衝刺選情，林智堅一早就連跑4間廟宇參拜，沈慧虹也勤跑廟宇、菜市場與地方組織，下午更合體拍攝定裝照，林智堅一見沈慧虹就互相擊拳，一旁幕僚高呼「凍蒜凍蒜凍蒜」炒熱氣氛，展現團隊的好默契。

林智堅看到昔日的議員夥伴、嫡系後輩們，也藏不住喜悅心情，大家開心拍照，林智堅還不忘叮嚀沈慧虹保持笑容，持續鼓勵打氣，看出林對沈的關心與重視，兩人在鏡頭前跨步邁進，還一起比愛心，希望將兩人的決心與信心，呈現給選民。

沈慧虹表示，「團結」是民進黨的價值，新新竹隊也是打團體戰，今天與林智堅、8位議員參選人合體拍照，正是代表新竹隊會團結，共同打贏選戰。

她表示，林智堅是「超強超強吸票機」，她接下棒子、延續幸福，會與民進黨提名的8席議員提名人，共同努力，一定會讓市長當選、議員紅不讓。

沈慧虹也說，她的形象照將以奶茶色系為主色調，對她來說，奶茶是國民飲品，總是讓人感受到幸福，另外，奶茶色系更代表著溫柔、開朗、堅定，也讓人有俐落、專業的印象，符合她的特質，希望能用這個色系讓新竹市民記住她。