開架彩妝霸主媚比琳被網友譽為「油肌人的救星」、「此生必收的命定粉底」，更創造出全台平均每2分鐘售出一支、連續4年蟬聯藥妝通路銷售第一、年銷量超過22棟101高度等驚人佳績。

今年夏天，媚比琳底妝揭開全新篇章，從包裝到粉體全面升級PRO進化，重磅推出「FIT ME反孔特霧粉底液 全新升級PRO版」，採用創新Aerogel地表最輕粉體，8倍速吸油抗氧化，達到14H零毛孔不暗沉，解決油肌、混合肌常見底妝問題，輕鬆打造微霧奶油肌！開架最多色選10色，不管什麼膚色都可以挑到命定顏色，此外，全新升級PRO版「粉底雙強」之一的 ＃FIT ME水光奇蹟粉底液，暢銷2色選同步升級，添加維他命E保濕成份，長效水潤柔嫩一抹展現自然水感光澤肌。

「FIT ME反孔特霧粉底液 全新PRO版」，擁有Aerogel 8倍速吸油粉體，質地輕盈不厚重，上臉後幻化微霧柔焦妝感，且絕佳的控油力能維持14H不暗沉，更保留原有的SPF22高防曬係數，一抹綻放自然微霧光彩，無論是偏油肌或是局部易出油的混合肌都能閉眼入手，開架最多色選「FIT ME反孔特霧粉底液 全新升級PRO版」精選10色同步升級，從白皙妝容到健康膚色，都能在媚比琳找到最FIT你的命中專屬色選。