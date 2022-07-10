樂天桃猿先發投手王溢正。（陳麒全攝）

樂天桃猿成晉。（陳麒全攝）

(20：45更新)樂天桃猿爭奪睽違3年的上半季冠軍終於到手。桃猿在3局下靠著林立二壘安打逆轉，8局下再攻下7分鎖住勝果，終場以10比2擊敗味全龍，奪下隊史第14座、樂天集團入主球隊首座季冠軍。

桃猿昨天靠著郭嚴文致勝二壘安打逆轉統一獅，在府城拿下2連勝，也把上半季封王魔術數字降至M1，今天只要贏球就能首度拋下酒紅色彩帶。

桃猿上次奪季冠軍已是2019年上半季，但在締造3連霸王朝後，連2年都沒能打進「台灣大賽」，今天若贏球將能奪下隊史第14座季冠軍、追平中信兄弟最多季冠軍，同時也是樂天集團入主球隊後首座。

封王關鍵戰役桃猿交給「姊姊」王溢正，他在3局上因三壘手傳球直接砸在跑者身上失掉1分，但打線立刻給予火力支援，1出局後陳晨威、藍寅倫連續獲得保送，林立二壘安打一棒送回壘上2名跑者，也把龍隊先發投手廖任磊打退場，成晉再補上1安，桃猿單局攻下3分逆轉。

此役共湧進12529人進場觀看封王戰，是本季最多人，王溢正用70球投5局，投出三振、保送各1次，被敲6支安打、失2分，拿下本季第5勝，本季4度先發對戰龍隊都取勝。