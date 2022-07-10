高雄昨日驚傳輾人交通事故，38歲徐男開車載著12歲女兒違停在路邊買飲料，徐小妹沒注意到後方來車就直接開車門，造成一對俄羅斯老夫妻閃避不及撞上，後座妻子倒在路旁時又遭後方車輛輾過，場面非常驚險。婦女遭輾造成左手臂骨折，所幸送醫後無大礙。

新興分局中正三路派出所於9日晚間19時許接獲在新興區復興一路靠近六和一路段發生一起交通事故，徐男跟女兒見路邊有飲料店，貪圖方便違規停在路邊，而徐小妹當時未注意到後方來車，自行開車門下車，導致一對俄羅斯夫妻，73歲先生與60歲妻子2人騎車閃避不及撞上，並擦撞到一旁另一輛行進中休旅車，而休旅車駕駛反應不及，輾過倒地的婦人，造成妻子手臂捲入車下骨折受傷。

員警獲報到場隨即管制交通，並通報救護人員到場將騎士夫妻2人送往大同醫院救治，駕駛均無酒駕；後續員警將依道路交通處罰條例55條、56-1條規定，違規紅線臨停及未注意後方狀況、開啟車門致肇事，對該違規汽車駕駛人製單告發。