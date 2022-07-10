高雄全家海神職業籃球隊休季逐波踏浪不間斷，10日球星林任鴻、吳曉謹來到另類主場「漢神巨蛋購物廣場」，擔任 AQUAS STORE快閃店一日店長，兩人店長初體驗，讓現場笑聲不斷，並把握機會與 #神隊友 互動相見歡。

為慶祝高雄全家海神隊成軍元年封王，漢神巨蛋購物廣場外招、館內B1七米大道皆高懸全台唯一雄海派封王視覺，即日起於B1設有AQUAS STORE實體快閃店，提供 #神隊友 現場套量及入手海神週邊的服務。

球星林任鴻、吳曉謹今體驗店員日常，從整貨、熨燙tee、錄製小聲公活動口播，到協助球迷追蹤官方IG加入 #神隊友 的行列，進行抽獎活動、支援收銀，1個半小時就汗流浹背，直呼不容易，對服務業滿滿敬佩。

「我可以在場上被操很慘，但要一直站真的沒辦法。」林任鴻說：「今天才忙1個多小時就覺得滿累的，特別是面對消費者要維持專業跟態度，能體會到各行各業的辛苦。」林任鴻特別感謝今天到場的神隊友，「謝謝高雄的 #神隊友 這麼熱情！」

服務業的勞心勞力，吳曉謹有同感，「我們才站1小時，店員要站一整天，真的很不容易。謝謝粉絲們來到漢神巨蛋，希望今天新加入的『神隊友』，能繼續支持我們。」