肌膚角質層飽滿富含水量，才能綻放出膨潤亮澤的神采，而其秘密關鍵就在於玻尿酸含量的多寡。玻尿酸原本就存在於我們的體內，擁有即強的親水性，能夠穩住大量水分，維持身體滋潤的機能。然而玻尿酸的生成量卻會因時光的流逝而逐漸減少，使得我們面臨到肌膚缺乏柔軟細緻度，當乾荒膚況出現時，或許也可以從內部來加強補充潤澤。
DHC水潤補給除了含每天可攝取的玻尿酸量外，還另添加能鎖住滋潤的荔枝種籽萃取粉末、阻隔外界刺激與水分蒸發的鯊烯，，打造出由內而外的水潤與美麗。
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