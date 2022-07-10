英國是最支持烏克蘭的西方國家之一，他們也承諾加強東歐的防衛，幾天前，14輛挑戰者2型主戰坦克(Challenger 2)抵達波蘭，這型坦克以防禦高而聞名。

防衛部落格(Defense Blog)據波蘭軍方稱，7月8日，英國女王皇家驃騎兵A中隊（QRH）的14輛挑戰者2型坦克抵達波蘭，將編入波蘭第 18 機械化師第21波旅，為期6個月，擔任自俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國在東歐的防衛部隊之一。

挑戰者2式於1991年服役，沿襲了挑戰者1式的查布漢複合裝甲，以及120公釐線膛砲，雖然架構相似，但都已全新設計，因此火力與防護力都有提升。然而原本的挑戰者1式就已經重達62公噸，到了挑戰者2式增重到64公噸，但是引擎馬力數卻沒有提升，都是CV-12引擎1200馬力，這使得挑戰者2型是西方第3代坦克當中車速最慢的，極速不足60公里。

它的好處是防禦力不錯，在2003年伊拉克戰爭期間，1輛挑戰者2式在被近距離被 14枚RPG火箭榴彈和1枚米蘭反坦克飛彈(MILAN)，竟然還能自行返回修復。

2006 年，伊拉克戰爭期間，1枚具有串列裝藥彈頭的RPG-29反坦克火箭，彈擊穿了挑戰者2式的正面裝甲，造成駕駛兵錢斯（Sean Chance）重傷，另有2名乘員輕傷。儘管受傷，錢斯仍然忍著劇痛將坦克行駛2.4 公里抵達英軍基地，錢斯2個腳趾頭被截肢，仍然表現出挑戰者2型坦克的防護力。