台北市長、民眾黨主席柯文哲10日到雲林縣幫黨內參選人助選，對於林佳龍轉戰新北，柯說一開始只聽說侯友宜要參選，民進黨都沒有提出人選，民眾黨本來想找人參選市長，用母雞帶小雞方式，拉抬黨內市議員選情，但他與侯是好友，這樣作又覺得怪怪的。

柯說，林佳龍參選剛好幫他解套，他與侯、林都是好朋友，2個人都參選，民眾黨再派人參選，就比較沒有針對性，純粹是去當母雞拉抬小雞，為黨內市議員助選，不會攻擊林、侯。

被問及台北市長選舉，柯表示，疫情趨緩中，可是每天死亡人數還是100上下，還有黑數，但邊境也不能封鎖下去，他覺得宣布陳時中參選之前，先宣布誰要接下指揮官的位置，而且「民進黨真的要提名他嗎？確定了我再說」。

對於「綠白合」問題，柯說，一開始民眾黨就是定位柔性政黨，所以台北市的一級首長藍綠都有，他覺得政黨間不必惡言相向，不要意識形態鬥爭。2014年不就是「綠白合」嗎？不過「藍白合」的經驗他沒有，國家利益優先，其他之後再說。

柯指出，9日他到台南有去拜訪阿扁，談到目前修憲修到7次，在這種憲政體制下，小黨很難出頭，所以他只能更努力，星期一至五在台北努力到半夜，星期假日也不得休息，要到外縣市輔選，大環境對小黨不利，只能更加努力打拚。

被問及民眾黨新竹市長參選人確定是高虹安，柯表示，民眾黨是有機制的政黨，一定要由選決會開會、中央委員會通過，才會對外宣布提名誰參選，並不是由黨主席1人決定，下星期開會通過後，就會對外公布。

至於民進黨認為柯在哀弔安倍的同時，也要記得大陸示警，是不是要停辦雙城論壇？柯認為，台北市舉辦雙城論壇，都有跟陸委會報備，如果陸委會不辦，就出來講不准辦，用行政命令，不能什麼都知道又放狗咬人，今人非常生氣。

空總都更波折，文化部長批台北市政府獅子大開口，柯指出，這個案子很奇怪，因為空總那塊地，他市長已經當了8年，那塊地還是在那裡，也不曉得幹什麼，台北市政府的態度是基於都市發展，對那塊地沒有預設立場，完全是中央有計畫就配合辦理。