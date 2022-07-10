網路家庭公告6月營收38.61億元，年減9.93％、月減1.2％；累計1～6月營收為228.89億元，年減1.44％。

網家表示，在本業B2C電商事業部分，PChome 24h購物觀察，6月份在國內疫情持續趨緩下，運動戶外商機為點燃買氣的引擎之一，當中又以野餐露營用品、運動鞋服的表現較為突出；後疫情時代國人預防保健意識提升，進一步推升對保健營養食品的需求，帶動站上保健食品的業績穩健成長。

另一方面，暑假在即，正式邁入手遊、電競市場旺季，近期開賣的旗艦級電競手機Black Shark黑鯊5，預購期間銷售超過3,500台；APPLE系列產品買氣也持續維持熱絡，通訊整體銷額相較上月雙位數成長。此外，電風扇及冷氣空調的買氣亦明顯加溫，大家電近一個月的業績漲幅達雙位數。

展望下半年，網家近期攜手中信、中華電信推出全台首張三方聯名卡－「中國信託ALL ME卡」，期望透過回饋來全面升級P幣點數生態圈的服務體驗。

網家指出，PChome自2018年5月即開始構築「P幣」點數生態圈，四年內P幣累計發行數已達近百億，未來將持續透過開放、彈性的合作架構，讓線上線下的各行各業都納入這個多元的生態圈，並以Pi拍錢包為發展核心，積極拓展愈來愈廣泛的應用場景。