民進黨選對會建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中發聲明表示「責任來，我就扛」、「我責無旁貸，盡力承擔」。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，什麼責任都沒負，就落跑去選舉，這是哪門子的扛法？

徐巧芯今(10日)在臉書貼文表示，陳時中要參選台北市長，並且說「責任來，我就扛」，可是當時3+11說「我負責」後到現在，陳時中什麼責任都沒負，就落跑去選舉，這是哪門子的扛法？

徐巧芯接著表示，「台灣防疫排名」從第一名變成倒數第二名，然而台灣的防疫在全世界排越後面，陳時中的參選態度卻越強烈。2017年，陳時中接任衛福部長時說，他將「帶著榮譽下台」，然而2022年的今天，台灣的防疫相較世界從領先變成「吃鍋貼」，他卻選擇落跑去選舉，完全不顧防疫，早已忘記自己的承諾與初心，「這是最不負責任的態度，Duck不必！」

網友回應表示，「這個人負過什麼責任？」、「紅酒唱歌跑攤，好耶！」、「死了好幾千人，他有扛嗎？」、「選民的心是雪亮的」。

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