行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今（10）日上午視察社會住宅，外界認為是陳時中參選台北市長的起手式。資深媒體人董智森今下午坦言「陳時中雖然沒選舉夠，但他有很多選舉細胞，這些年來都在幫別人助選，所以他其實很懂選舉」；董智森也預測了北北基桃的選戰，直言「對民進黨來說不好打」。

董智森今日下午在中天新聞《週末大爆卦》中表示，陳時中現在不只有公宅這個行程，他現在在地方跑攤已經很勤快了，「所以陳時中認為自己大有可為，認為黃珊珊絕對可以搶掉蔣萬安不少票，只要藍軍有兩組人馬的話，他的機會就大增」。而今傍晚民進黨選舉對策委員會也宣布，建議徵召陳時中為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，將提交7月13日中執會進行徵召提名作業。

董智森直言，「陳時中雖然沒選舉夠，但他有很多選舉細胞，這些年來都在幫別人助選，所以他其實很懂選舉，民進黨也很懂選舉」，董也強調，「陳時中今天的行程絕對不是他的起手式，他接下來會有更適合的動作，是必然的」。

董智森說，陳時中對於要選台北起心動念要選非常久了，這兩年被媒體造成神了，但對台北人來講，陳時中你原來就是民進黨的「外溢效應」（意為母雞帶小雞）的領頭羊、創造者，可是現在整個台灣的疫情並沒有平穩，陳時中這時候跳進來已經「不得不跳了」。

董智森也提及，現在林佳龍出戰新北，但林佳龍把新北當第二順位，這個印象已經烙印在整個新北人身上的話，加上桃園林智堅的事件，董智森認為「那整個『北北基桃』的選舉，這些人都有問題，這樣對民進黨來講，這個選戰很不好打」。