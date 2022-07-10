台中市文化局長陳佳君近日分別親訪藝師梁晊瑋，送交「文化資產登錄證書」。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市早年漆工藝興盛，藝師陳清輝及梁晊瑋去年經審議登錄為中市傳統工藝類「漆器」及「古琴髹漆」文資保存者，台中市文化局長陳佳君分別親訪，送交「文化資產登錄證書」。她今天表示，向兩位畢生鑽研傳習漆工藝無形文化資產的藝師，表達敬意和感謝。

陳佳君說，台中市傳統工藝類20項文化資產，漆工藝就登錄6項，自2014年至2016年間先後有「漆藝」、「木胎漆器」、「蓬萊塗」及「夾紵漆器」4項，去年再通過「漆器」及「古琴髹漆」，突顯出中市漆工藝的重要性。

文化局表示，陳清輝及梁晊瑋技藝卓越，並致力傳習推廣，推動在地漆產業發展，分別獲認定為「傳統工藝－漆器」及「傳統工藝－古琴髹漆」保存者，由市府頒授「無形文化資產登錄證書」。

陳佳君4日拜訪高齡87歲陳清輝，並代表市府送交「登錄認定證書」。陳清輝熱情介紹作品，包括，他的父親、台灣漆藝大師陳火慶塑像、蓬萊塗漆盤及玉山漆畫等，陳佳君也感謝他在漆藝的創作與傳承教學的堅持及用心。

陳佳君8日至太平區訪梁晊瑋，送交證書，梁致力於漆畫及古琴等作品，以「傳藝兼傳心」為職志，將師承技藝與精神傳給下一世代，陳佳君期許他以台中為出發地，將傳統工藝向外拓展。