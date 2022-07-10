斯里蘭卡人民實在看不下去了，國家背負鉅額外債、經濟危機導致嚴重通膨，6日正式宣布破產。昨(9)總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸遭上萬名民眾硬闖，空拍畫面顯示屋內無處不是抗議者，甚至在游池大開派對，一名男子看到房間冷氣沒關更怒轟「不知民間疾苦的總統」。

綜合亞洲新聞台、《每日郵報》、《新聞週刊》等外媒報導，9日南亞國家斯里蘭卡首都可倫坡(Colombo)的總統官邸擠滿了抗議者，對於國內面臨70年來最嚴重的金融問題，不滿情緒再也忍無可忍。

消息人士透露，總統拉賈帕克薩在周末前已被安排逃離至其他官方場所，政府發言人薩馬拉奈克(Mohan Samaranayake)表示，「目前不清楚總統下落。」另有目擊者指出，看到某處港口停有2艘船，有人連夜搬運行李，推測總統搭船逃亡。

當地民眾拍下抗議者大鬧總統官邸的畫面，看上去宛如嘉年華一樣壯觀。他們高喊反對口號、突破屏障衝進屋內，數十人撕開上衣跳進泳池戲水、一旁的人則拿出手機自拍；大門前草坪也聚集數百人休息喘口氣，因為不久前才遭到警方用催淚瓦斯和水槍攻擊；各個房間幾乎都已淪陷，抗議者翻箱倒櫃，不放過任何地方，找累了更直接癱在沙發上呼呼大睡，簡直像是來度假。

大門前草坪也聚集數百人休息喘口氣。(圖/路透社)
大門前草坪也聚集數百人休息喘口氣。(圖/路透社)
示威群眾直接癱在沙發上呼呼大睡。(圖/美聯社)
示威群眾直接癱在沙發上呼呼大睡。(圖/美聯社)

一名男子表示，「太誇張了…這些日子以來，我們這些市井小民忍受停電、吃不飽、生病也無藥可醫，他(總統)的浴室冷氣竟然沒關…」越講越生氣，他怒吃旁邊櫃子上的零食飲料壓壓驚。

文章來源：Pool party to celebrate storming of Sri Lanka's presidential palace
文章來源：Thousands of protesters in Sri Lanka storm president's official residence and take dip in swimming pool after crowds broke through police barricades during anti-government march

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