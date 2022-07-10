斯里蘭卡人民實在看不下去了，國家背負鉅額外債、經濟危機導致嚴重通膨，6日正式宣布破產。昨(9)總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸遭上萬名民眾硬闖，空拍畫面顯示屋內無處不是抗議者，甚至在游池大開派對，一名男子看到房間冷氣沒關更怒轟「不知民間疾苦的總統」。

Protestors in Sri Lanka storm the presidential residence. Afterwards they had a swim in his pool. The President has fled the country. Protests all around the globe. Something big is going on and it’s not a republicans vs democrats thing. pic.twitter.com/VD2p7A75xf — poetic justice (@EplurebusUnum) July 10, 2022

綜合亞洲新聞台、《每日郵報》、《新聞週刊》等外媒報導，9日南亞國家斯里蘭卡首都可倫坡(Colombo)的總統官邸擠滿了抗議者，對於國內面臨70年來最嚴重的金融問題，不滿情緒再也忍無可忍。

消息人士透露，總統拉賈帕克薩在周末前已被安排逃離至其他官方場所，政府發言人薩馬拉奈克(Mohan Samaranayake)表示，「目前不清楚總統下落。」另有目擊者指出，看到某處港口停有2艘船，有人連夜搬運行李，推測總統搭船逃亡。

當地民眾拍下抗議者大鬧總統官邸的畫面，看上去宛如嘉年華一樣壯觀。他們高喊反對口號、突破屏障衝進屋內，數十人撕開上衣跳進泳池戲水、一旁的人則拿出手機自拍；大門前草坪也聚集數百人休息喘口氣，因為不久前才遭到警方用催淚瓦斯和水槍攻擊；各個房間幾乎都已淪陷，抗議者翻箱倒櫃，不放過任何地方，找累了更直接癱在沙發上呼呼大睡，簡直像是來度假。

大門前草坪也聚集數百人休息喘口氣。(圖/路透社)

示威群眾直接癱在沙發上呼呼大睡。(圖/美聯社)

Sri Lanka citizens chilling in their president’s residence. 😂😂 pic.twitter.com/lwWDpyXdSG — Dr. George 💊 (@GeorgeAnagli) July 9, 2022

一名男子表示，「太誇張了…這些日子以來，我們這些市井小民忍受停電、吃不飽、生病也無藥可醫，他(總統)的浴室冷氣竟然沒關…」越講越生氣，他怒吃旁邊櫃子上的零食飲料壓壓驚。