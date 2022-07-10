民進黨選舉對策委員會今開會討論雙北市長徵召案，確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，對此，國民黨立委洪孟楷痛批，本土疫情確診破400萬的周末宣布參選，累計近8000名國人死亡，沒有一句哀悼，到底負了什麼責？指揮官搖身一變為黨籍市長候選人，「這樣的負責前所未聞」。

洪孟楷表示，陳時中不意外地宣布參選，但剛好就是本土疫情突破四百萬例的這週末，近八千名國人離去，沒有一句哀悼，這樣要爭取首都市長？到底負了什麼責。

洪孟楷痛批，四月底疫情爆發以來，快篩之亂、重症之亂、兒童疫苗之亂、火化之亂、1922之亂、黑心快篩之亂，沒有向國人交代，新的位置一來就揮揮衣袖，不帶走雲彩只留下台灣防疫韌性倒數第二的紀錄。

洪孟楷強調，提名誰是民進黨的權利。但防疫是科學、是醫學、是人命，面對每天還有近三萬確診，死亡幾十位時，指揮官搖身一變為黨籍市長候選人，這樣的負責，前所未聞。

國民黨文傳會副主委葉元之質疑，陳時中已經成立粉絲專頁了，而且身分是政治候選人，那不用辭掉衛福部長嗎？

葉元之表示，今天蘇貞昌去視察社會住宅，還特別叫陳時中去，板橋也辦過社會住宅動土典禮，從來沒看過衛福部派過人，民進黨濫用行政資源搞選舉，已經到了無所不用其極的地步，把納稅人的錢當做競選經費，「剛繳完稅的您，能不生氣嗎？」