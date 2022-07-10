對於許多人來說，座車是一種彰顯自身品味的道具，而不只是代步的交通工具，因此對於品牌的選擇顯得相當重要。一名網友表示，近期買新車時考慮選購奧迪，高中同學得知後卻回：「買不起雙B才會考慮奧迪吧」，讓他相當好奇大眾對於三個品牌的看法，沒想到網友們卻紛紛指出，「真的有錢才考慮四個圈圈吧」。

原PO在Dcard發文表示，自己最近在看奧迪A3，相當喜歡迎賓燈的設計與品牌低調奢華的感覺，不過開賓士A200的高中同學得知此事後驚訝的說：「幹嘛買奧迪？你預算都抓到這了，買不起雙B才會考慮奧迪吧」。

雖然原PO當下並未跟同學爭執孰好孰壞，不過這也讓他好奇一般民眾想法，因此詢問「你們對這三個品牌觀感是如何？家族特色、廠徽、配備、品質、安全性等等」。

對此，許多網友紛紛回應「定價明明差不多，哪來買不起這種說法，建議你同學多讀書」、「Audi、BMW、Mercedes這三間車廠本身就是相同位置的競爭者，不然的話也不會常常被拿出來做比較是吧！當然人可以有自己支持的品牌，保持永遠快樂的秘訣，不要跟笨蛋爭論」、「雙B是買不起賓利的人在買的」。

不過有不少人指出，其實買奧迪的才是真正有錢人，「看來你朋友是不懂喔，真的有錢才考慮四個圈圈吧，那精美的妥善率、後勤及殘值，不過那種低調奢華是別牌沒有的，還在努力想成為車主」、「誤會大了，懂奧迪維修才是真正有錢人」、「買奧迪很有錢的，不是人人都修得起變速箱」。