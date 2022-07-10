民進黨選對會拍板徵召前交通部長林佳龍參選新北市長，林佳龍今晚發聲明表示，他接受徵召，將代表民進黨參選2022年新北市市長，承擔責任！他說自己的一生都在磨劍，「戰場在哪，我就在哪！號角響起，我們揮劍出征！」決戰雙北，將與陳時中部長並肩作戰！

林佳龍表示，今天他接受民進黨選對會的決議，接受徵召，代表民進黨參選2022年新北市市長，承擔責任！這段時間，他曾經多次公開表態，不會投入新北市選舉，而是積極準備台北市長的選舉。對這樣的轉折，有人熱切支持，也有人困惑不解，情緒發展劇烈，隨著今天的徵召拍板，塵埃落定。

他對所有關心這場選舉的人說明，自己的從政歷史，都在尋找為台灣人民做事的機會跟場域，「我的價值理想，從學生時代，一路走來始終堅定而執著」。從2005年，他40歲出頭，首次從台北到台中參選，便一直留在台中耕耘。爾後，有機會成為台中選出的立委和市長，從一個學者、政務官，蛻變為實戰的政治工作者，讓他接受了民主的洗鍊，也擁有了磨練城市治理的寶貴經驗。

2019年，他回到中央行政團隊，到交通部服務，林佳龍表示，儘管我們努力做了許多事，卻在他任內發生令國人心碎的太魯閣號列車事故，這是他從政生涯裡最難承受的傷痛。今後，不管是回頭望還是往前看，這個痛永遠不會消失，而是將成為他持續實踐參政與推動改革的決心。

他說，政治永遠是影響人民生活最大的本源。他積極爭取參選台北市長的機會，並非僅僅因為他來自台北，而是在擔任台中市長時，曾積極促進縣市合併升格及升級，推動成立中彰投苗治理平台，不分藍綠，落實周邊城市聯合治理，人民共好。

林佳龍強調，自己從「跨域治理」與「數位治理」的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，同時積極表達參選意願，是希望能夠帶動首都生活圏的整體升級及近千萬人民的更大福祉！

他說，今天，非常感謝蔡英文主席及黨內同志，支持他所推出的北台灣首都圈願景，並且認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

林佳龍表示，自己的一生都在磨劍，「我的價值理想，執著甚至頑固，戰場在哪，我就在哪！」他說，號角響起，我們揮劍出征！決戰雙北，他與陳時中部長並肩作戰！為大台北首都圏而戰！為台灣人民而戰！