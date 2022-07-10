面試不僅是考驗求職者的能力，也是求職者觀察公司風評的好機會。有男網友分享，前幾年去一家外商公司面試助理工程師，面試官宣稱公司職員都是台清交碩士畢業，但他透露，實際上該公司開出的薪資僅3萬2000元，讓網友相當傻眼，「32K請台清交？來搞笑的嗎」。

一名男網友8日在網路論壇Dcard發文表示，前幾年到一家外商研發單位面試助理工程師，沒想到才剛坐下來面試官就開口斥責，「你英文這麼爛，學歷又這麼差，我們這只收取菁英不收你們這種後段學歷的學生，你哪來的勇氣敢來投履歷？」

對此他回應，當初是公司人資發mail詢問他有沒有面試意願，並非自己投履歷，然而面試官持續開嗆，「不過你來也好，我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子」，更稱公司職員都是台清交碩士畢業的，來求職起碼也要台科、北科畢業，「讀的學校這麼爛，做事能力會好我是不相信啦」。

最後他透露，該公司的月薪是3萬2000元，保障年薪14至16個月，引來網友驚呼，「32K請台清交？來搞笑的嗎」、「台清交碩畢會去應徵32K保14的工作嗎？我不相信」、「不要說台清交碩畢啦，台科北科的用32K保14請得到嗎」、「我不是台清交的薪水都超過雙倍了」、「這麼嗆還以為薪水多高，結果笑死人」。

也有網友直言，「這哪家公司也太羞辱人了吧，不需要這個人才就趕快結束面試，沒必要用學歷人身攻擊」、「很多主管會說他們這是壓力性面試，實際上就是人身攻擊」、「這種侮辱人又不懂尊重的人，沒有跟他共事也好」。