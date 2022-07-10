莎莎出道多年依舊保持少女感。（陳俊吉攝）

莎莎出席醫美代言活動，分享維持少女感的秘訣。（陳俊吉攝）

莎莎（鍾欣愉）今（10日）出席醫美代言活動，她特地瘦了4、5公斤，穿小禮服亮麗現身，被問想婚了嗎？她回：「倒還好。」表示如果有天結婚，關鍵應該是因為「衝動」，但會大方公開喜訊；至於好友愷樂去年傳出早已結婚的消息，莎莎今也透露了愷樂的近況。

莎莎日前剛過39歲生日，卻躲在家度過，「因為我很怕別人跟我說『生日快樂』，面對面我真的會尷尬。」表示無關年紀，只是不喜歡聚會時焦點放在她身上，所以用簡訊跟大家謝謝。男友則送她最喜歡牌子的耳環，一臉甜蜜地說：「我這幾天戴出去，大家都稱讚說『妳這個很漂亮』。」

她與男友穩交15、16年，小兩口暫無結婚計畫，不擔心父母催婚？她說：「因為他有其他兄弟姊妹，我也是，所以爸媽覺得我們可以一直住在家裡陪他們是件幸福的事。」也認為目前是最舒服的狀態就繼續維持，還透露感情保鮮秘訣是給彼此一些空間、距離。

莎莎因主持美食外景節目《大胃王來了！》，1周錄影1次，節目上雖然都是大胃王在吃，但她仍禁不住美食誘惑，會盡情地吃，遭虧「要加入大胃王行列」，但她說錄完影隔幾天就會多運動跟少吃來維持身材。

愷樂自爆發醜聞後便淡出演藝圈，消失2年多，莎莎今也被問到好友愷樂近況，表示彼此會互相關心，但都聊很廢的話題，對於去年又傳出愷樂早已結婚的消息，莎莎說：「我不知道也，因為那個不是我的事情，我就不方便幫她回答。」

由於愷樂連臉書粉專及IG的發文都停留在2020年？好奇她還是很漂亮嗎？莎莎笑說：「因為大家都是愛漂亮的女生，有在演藝圈待過，都會知道漂亮是件很重要的事情。」似乎是指愷樂仍是個美女。