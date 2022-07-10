高雄楊姓女子見黃姓女友人投資美國期貨有成，拿出500萬元本要黃女幫她找專家代操。楊女一開始看7萬元紅利入袋相當開心，但沒多久就發現紅利遲未入帳，不放心想要拿回本金又不斷遭黃女推遲，氣得提告詐欺並求償483萬元。一審判黃女須歸還483萬元，二審宣判大逆轉，認為黃女只是負責轉交投資款，非詐欺，不須賠償，可上訴。

楊女表示，2018年底聽聞黃女與其友人投資美國期貨已達5年，並聲稱每月可固定獲利3％，若是楊女有意願可以加入一起投資，並抽取獲利中1％作為報酬，楊女不疑有他，於2019年2月至5月間陸續提供新台幣500萬元作為本金交給黃女投資，後來10月時楊女表示不願再繼續投資，要求返還本金，但黃女以資金在海外、投資標的為美國期貨及新冠肺炎等理由，遲遲推遲返還時間，雙方約定於2020年12月還錢，而楊女於同年有收取共17萬元的紅利。

但到約定還錢日期時，黃女還是還不了錢，楊女認為黃女無法具體交待投資內容、資金流向、友人身分等，懷疑根本就是一場騙局，氣得向黃女提告詐欺，並要求歸還扣除獲利後剩餘的483萬元。

黃女辯稱，楊女因聽聞她投資獲利，主動要求加入投資，並非她主動邀約。只是當時大環境受到中美貿易戰、新冠肺炎等國際經貿情勢影響，導致無法按月交付紅利2％，她自己也虧損。投資本來就有賺有賠、自擔風險，在未經周姓男友人結算之前，她實在沒辦法還錢。

周男證稱，他負責投資輕原油和美國期貨，有告知投資者「正常狀況」下每月可獲利3％，但仍有風險，盈虧自負，中美貿易大戰確實導致獲利不如預期。黃女確實在2019年1至4月有加碼投資，但不知道黃女的資金來源是楊女。當時他手上的資金是好幾個人混在一起的，若要配合黃女退錢，會害其他人都賠錢賣出。

一審法官認為，楊女接受抽1％獲利給黃女當傭金，黃女也收了楊女投資本金，契約即為成立。楊女依約要求黃女返還本金有據，判黃女需賠償楊女483萬元。

二審高雄高分院卻認為，依雙方簽約來看，無從認定黃女有「保證還本、承諾返還投資款」的約定與義務。黃女只是負責轉交投資款給周男、轉交紅利給楊女，楊女不能因為投資獲利不如預期，就說黃女詐騙，黃女也獲高雄地檢署不起訴處分。最後逆轉判黃女不須支付483萬元給楊女，全案仍可上訴。