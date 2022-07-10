南投一名年約4歲女童，9日傍晚疑似和家人走散，在南投市彰南路上獨自一人橫越馬路、衝向對向車道，不但造成往來機車、汽車來不及閃避，女童先擦撞到機車，閃過一輛轎車，卻又擦撞到對向轎車，滾了一圈還自行爬起。（翻攝照片）

南投一名年約4歲女童，9日傍晚疑似和家人走散，在南投市彰南路上獨自一人橫越馬路、衝向對向車道，不但造成往來機車、汽車來不及閃避，女童先擦撞到機車，閃過一輛轎車，卻又擦撞到對向轎車，滾了一圈還自行爬起，過程十分驚險，民眾將影像PO上臉書社團，也引發議論。

陳姓民眾在臉書社團「南投人聊天室」PO出行車紀錄器畫面，指稱，他開車沿彰南路行經南投市區，看見這名女童原本站在路邊，突然開始奔跑橫越馬路，先碰撞一台機車，又再往前衝向對向車道，跑過他開的車前方，對向一台轎車煞車不及，女童正面撞上左車身、翻轉一圈後，雙腳朝天倒地又自行起身。

女童起身後手扶著膝蓋繼續跑向路邊，一名好心的婦人看到立即上前將女童帶開，之後了解是女童與爸媽走散，看到一名男子誤認為爸爸才會橫衝馬路，幸好女童未受到嚴重傷害。

陳姓民眾則表示，「有驚無險，好險小妹妹沒事，真的嚇死了，家長們真的要好好顧好自己的小朋友！」

南投警方表示，並未接獲這起報案，也提醒家長依據「兒童及少年福利與權益保障法」，父母不得使6歲以下兒童，或需要特別看護之兒童及少年獨處，或由不適當之人代為照顧，違者可處3000至1萬5000元罰鍰；另依據「道路交通管理處罰條例」，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，可處500元罰鍰。