女星大S（徐熙媛）去年底和汪小菲結束10年婚姻，恢單3個多月再嫁20年前的舊愛具俊曄，兩人沒舉行世紀婚禮，僅辦家宴邀請親友，作風低調又樸實。事實上，大S多年前在節目曾分享理想中的婚禮就是和親友簡單地吃飯，不穿禮服也不化妝，因配合汪小菲才折衷舉辦海景婚宴，想不到當天竟一團亂，讓大S全程氣炸。

大S和汪小菲當年一見鍾情，交往20天、見面4次便閃婚，2011年兩人砸下千萬，在海南島舉行盛大的戶外婚宴，眾多演藝圈星友都是賓客，是當年兩岸三地的大事；不過大S婚後代班主持節目《康熙來了》，坦言當時忙著籌備婚禮，加上手上有工作，所以忘記拍婚紗照。

大S表示跟汪小菲結婚時，忘記拍婚紗照。（圖／翻攝節目《康熙來了》）

大S表示跟汪小菲的婚宴「整場都在發火」。（圖／翻攝節目《康熙來了》）

大S回憶當天婚禮的慘況，由於風非常大，頭紗和禮服一直往後飛，爸爸差點被婚紗捲進去，讓她非常擔心禮服會整件掉下來；接著走進賓客區，裙擺又遭三姑媽踩中，一度動彈不得，所幸小S及時相救才化解危機。

此外，大S表示婚宴不開放賓客拍照，但還是阻止不了部份的人暗中攝影，讓她當時在休息室時氣到嚷嚷：「警棍拿出來！我教訓他們！」還有一點也令她憤怒，就是婚助拉裙擺時拉太高，害內褲差點露出來，大S不禁怒吼：「整個婚禮都在發火。」因此這次和具俊曄再婚，大S捨去奢華婚宴、僅和親友團聚，才是她理想中的模樣。

根據《鏡週刊》報導，大S閃婚具俊曄穿的禮服約3.5萬台幣，高跟鞋的價格約2萬台幣，婚紗部份僅花費不到6萬元，以她的財力來說算是相當簡樸。