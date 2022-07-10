高雄市仁武警方將加強交通執法，希望民眾遵守交通規則。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武區鳳仁路因為工廠林立，大型車輛往來頻繁，為易肇事路段，且鳳仁路今年蟬聯高市十大易肇事路段榜首，警方即日起會在鳳仁路、水管路、高楠公路等易肇事路段加強執法，請民眾減速慢行。

跟據統計，仁武區鳳仁路今年1月至6月A2類（人員受傷車禍，或超過24小時後死亡的車禍）事故較去年同期減少8件，減少比例近10％。

分析各項執法件數，仁武分局今年1月至6月於鳳仁路取締各類違規共4985件，較去年同期總執法件數增加131件，增加比例為2.7％，其中尤以闖紅燈取締件數752件，較去年同期增加149件，增加比例達24.7％，大型車取締件數1987件，較去年同期增加1021件，取締增加比例高達105.7％，使上半年交通事故較去年減少，防制略顯成效，下半年仍會加強交通宣導及執法。

高雄市警察局近來添購了3架測速照相機給仁武警方，仁武警方將對易肇事路段規畫勤務，希望藉此提醒民眾的安全意識，降低車禍發生率。