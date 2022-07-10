史上解析度最強的詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Telescope)將在7月12日(台北時間7月13日)發布第1張正式的宇宙觀測照片，不過貼心的NASA先公布了一測試用照片，可視為正式觀測照片的「預告片」，其精細程度仍然前所未有，我們這才發現太空竟如此之明亮。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，韋伯望遠鏡是去年12月25日發射升空，並於今年早些時候抵達第2拉格朗日點(L2)，然而它不能立即開始工作，在接下來的6個月裡，它一直忙著各種前期準備，包括張開主鏡、定位、對焦，以及等待機體的冷卻，其間還遇到遭微流星撞擊的事件。如今它終於完成一切準備工作，以正式觀測宇宙，美國航太總署NASA將7 月12 日發布它的第一張具有科學價值的宇宙攝影圖，為完成這這項工作，NASA又需要對目標觀察區做一個簡單的初步攝影，然而這個初步攝影的效果也遠超過預期，也就是這張「預告片」。

NASA表示，這張照片是由加拿大航太局所負責開發的精細導引感測器（FGS）所捕獲的，這個感測器的主要功能是幫助太空望遠鏡找到並鎖定目標。其功能與地位，就像是天文望遠鏡旁邊的那個輔助尋星鏡。

Talk about an overachiever!



Gaze at this test image — an unexpected & deep view of the universe — captured by Webb’s Fine Guidance Sensor (FGS) in May. Built by @csa_asc to point Webb precisely at targets, taking glamour shots isn’t even FGS’s main job: https://t.co/aQUAFHcNV5 pic.twitter.com/uYoh4t8PX2 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 6, 2022

5 月中旬，當韋伯太空望遠鏡進行熱穩定測試時，FGS 捕獲並保留了這張用於檢查望遠鏡鎖定目標的測試照。新聞稿稱，這不是一張照片，而是在8天 32 小時內，對同一區域拍攝72次曝光的結果。

這張照片因為只是測試用，科學家沒有對它進行太多加工，但是它依然呈現了宇宙的深邃與浩瀚。照片中，明亮的幾個恆星有六個長長的衍射芒，這是韋伯太空望遠鏡上的六面型主鏡的結果。恆星亮度過亮必須使用遮片，衍射芒過長也有點阻礙觀測，相信正式照片會將其修改。

圖片中心的恆星是 HD147980，而圖片右側星芒極長的星星是 2MASS 16235798+2826079。它們都不是這張照片的重點，真正該留意的是那些呈現橢圓形、不規則形，散布在宇宙裡數千個星系，它們其中一些在附近幾萬光年的宇宙中，但其它的更為遙遠，可能幾億光年之遙。

這只是預告片而已，韋伯的正式觀測照在7月12日發布，它必然有更豐富的細節，也可能帶來更多的宇宙學問題，總之天文學家必然又要改寫宇宙學課本了。