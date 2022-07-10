「ATHLETICS Summer Pre-Pro」系列活動最終站！歷經四天高強度訓練後，10日分組對抗賽於台藝大體育館點燃戰火，16位大專潛力新秀及選秀預備選手齊聚一堂，千錘百鍊，僅為一次被球迷、被球團看見的機會！

對抗賽分為黑、白兩隊，各隊共有8名選手，黑隊由「雙戰神」邱子軒、曾柏喻、領軍，而「137連線」白曜誠、陳品銓、劉承彥則坐鎮白隊，並由EMPOWER引爆訓練教練團協助調度，最終共進行五節、每節10分鐘的賽事，最終由黑隊以97比87獲勝。

除了PLG執行長陳建州外，PLG富邦勇士、新竹攻城獅、台新夢想家、新北國王、桃園領航猿、T1桃園雲豹及SBL裕隆納智捷等球團皆到場觀戰，近距離觀察選秀球員及大專潛力新秀，而楊敬敏也以球員工會理事長身份現身考察。選手也都積極把握上場時間、展現個人價值，期待能吸引到球團及球迷的關注。

賽前也特地邀請WCBA旅外選手彭詩晴、高雄鋼鐵人王律翔及新北國王陳俊男進行座談分享，和大專潛力新秀及選秀預備選手分享踏入職業前的準備以及選秀經驗，三人不約而同勉勵選手要時刻將自己準備好，才能把握每一次的表現機會。

今日對抗賽個人表現，黑隊以邱子軒24分、9籃板、2助攻與2抄截最佳，郭翰繳出「雙十」13分、20籃板，曾柏喻22分、8籃板、陳鈺安20分、9籃板。而白隊得分最高為陳品銓20分，蘇格爾16分、15籃板，林哲霆也有17分進帳。