民進黨選舉對策委員會今（10）日下午召開會議，會中一致同意，建議徵召陳時中為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，將提交7月13日中執會進行徵召提名作業。此消息一發出，瞬間讓PTT鄉民炸鍋，紛紛重砲狂轟「3+11責任用嘴扛，參選市長要不要臉來扛」、「這絕對是上帝丟下來考驗台灣人的惡夢」。

陳時中今日強調，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長。他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。陳時中也指出，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。

沒想到陳時中代表民進黨參選台北的消息一發出，PTT許多鄉民氣炸，紛紛留言表示「陳時中說他要扛責任，扛X小啦！」、「3+11責任用嘴扛，參選市長要不要臉來扛」、「民進黨不要弄髒台北市啊」、「這絕對是上帝丟下來考驗台灣人的惡夢」、「扛在哪？」、「用嘴扛，我也會，我來扛」、「陳時中如果執掌台北市府，絕對是災難」、「選舉一條龍，治國一條蟲」。