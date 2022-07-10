新北市議員參選人林鼎超今(10)日在臉書發文表示，今天一早起來，就看到陳時中部長預計代表民進黨出征台北市，這也代表民進黨北北桃團隊將成形，陳時中的出線相比陳建仁，真的對國民黨或是黃珊珊都是一個相對比較好的選擇，因為這位部長的狀況百出，並且創造了許多驚世駭俗的驚句給大家。

林鼎超說，陳時中的防疫真的做得好嗎？ 從2020年，疫情爆發後，因為口罩供應量不足，就算有廠商哄抬價格，依舊一罩難求，導致全國民眾開始瘋搶口罩，可見初期我們的口罩完全不足夠。

林鼎超指出，還好大部分民眾有經過SARS那一段的經驗，所以戴口罩、勤洗手、與人群保持適當距離等等的防疫觀念，都已深入民眾的意識，所以當時我們跟其他國家相比，防疫確實是做得比較好。

林鼎超表示，但其實政府的存在是要能超前部屬，而不是停留在原地，沾沾自喜地說「世界怎麼跟得上台灣」， 當有新的一波疫情來時，我們的疫苗取得，無法跟得上世界，我們快篩的取得，也無法跟得上世界，現在就連兒童疫苗的取得，更無法跟得上世界，唯一能跟得上世界的是「大內宣」的速度。

林鼎超諷，既然民進黨北北桃的人選都出爐了，他還是想祝福這三位候選人，所以用陳時中部長的名言來送給這阿龍跟阿堅，林鼎超以陳時中說的「世界怎麼跟得上台灣」，照樣造句送林佳龍「我換選區的速度」、送林智堅「我寫論文的速度」，並歡迎網友一起集思廣益分享。